Grosbliederstroff

Les Rendez-vous Nature Balade des 5 sens

rue Côte des Vignobles Parking à l’entrée de la forêt Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-30

Inspirés, prêts, partez !

– Balade des 5 sens Bain de forêt à destination des enfants, accompagnés d’un adulte.

Venez vivre une expérience transformante avec Muriel Heymes, Sophrologue

Le bain de forêt sera une balade ponctuée d’exercices ludiques permettant de développer les sens. Enfants et adultes seront invités à se fondre parmi les arbres. Une parenthèse loin des écrans et autres stimuli. Un moment de complicité enfant-adulte, de créativité et de connexion à la nature. Un retour à l’essentiel via le contact à la terre.

Prévoir chaussures de marche, gourde et 1 foulard.

Distance du parcours 2 km.

Niveau facile.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Enfants

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rue Côte des Vignobles Parking à l’entrée de la forêt Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– A walk for all 5 senses? A forest bath for children, accompanied by an adult.

Come and enjoy a transformative experience with Muriel Heymes, Sophrologist

The forest bath will be a walk punctuated by playful exercises to develop the senses. Children and adults alike are invited to melt into the trees. A break from screens and other stimuli. A moment of child-adult complicity, creativity and connection with nature. A return to basics through contact with the earth.

Bring: walking shoes, water bottle and 1 scarf.

Distance: 2 km.

Level: easy.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Balade des 5 sens Grosbliederstroff a été mis à jour le 2026-05-18 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES