Les rendez-vous nature Balade matinale à Saint-Trémeur Parking des bateaux pirates Penmarch

Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch Finistère

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

2025-10-26

Profiter du jour qui se lève, des premiers rayons du soleil pour se balader autour de la Dour Red, petite rivière, frontière naturelle entre Le Guilvinec et Penmarc’h.

Au détour d’un chemin, là une roselière, là d’étranges vasques, là une petite chapelle, autant de lieux propices à la découverte de cette nature si singulière.

Prévoir des chaussures de marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Distance 4km

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

