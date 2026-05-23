Les Rendez-vous Nature Biodiversité entre marais, étang et forêt Mairie Rémering-lès-Puttelange

Rémering-lès-Puttelange

Les Rendez-vous Nature Biodiversité entre marais, étang et forêt

Mairie 25 rue Saint Jean Rémering-lès-Puttelange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 11:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Inspirés, prêts, partez !

– Biodiversité entre marais, étang et forêt Balade nature.

Aux côtés de Michel Greff, naturaliste et guide nature, plongez au cœur d’un écrin de nature préservée où se mêlent harmonieusement milieux aquatiques et forestiers.

L’étang des Marais dévoile une biodiversité exceptionnelle où faune et flore s’épanouissent en toute tranquillité. Au fil de la balade, laissez-vous surprendre par des espèces emblématiques, des paysages apaisants et une nature riche en couleurs et en vie. Une sortie ressourçante et pleine d’émerveillement, idéale pour les amoureux de nature et curieux de vivre un moment privilégié au grand air.

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo, gourde, casquette et appareil photo (en option).

Distance du parcours 5,5 km.

Niveau facile.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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Mairie 25 rue Saint Jean Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Biodiversity between marsh, pond and forest Nature walk.

Join naturalist and nature guide Michel Greff as he takes you into the heart of an unspoilt natural setting, where aquatic and forest environments blend harmoniously.

The Etang des Marais boasts exceptional biodiversity, where flora and fauna flourish in complete tranquillity. As you stroll along, let yourself be surprised by emblematic species, soothing landscapes and a nature rich in color and life. A rejuvenating outing full of wonder, ideal for nature lovers looking for a special moment in the great outdoors.

Please bring: walking shoes, weather-appropriate clothing, water bottle, cap and camera (optional).

Distance: 5.5 km.

Level: easy.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Biodiversité entre marais, étang et forêt Rémering-lès-Puttelange a été mis à jour le 2026-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES