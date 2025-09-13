Les rendez-vous nature Chauve-souris et compagnie Rosquerno Pont-l’Abbé

Les rendez-vous nature Chauve-souris et compagnie Rosquerno Pont-l’Abbé samedi 13 septembre 2025.

Les rendez-vous nature Chauve-souris et compagnie

Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

La nuit est un univers où l’imaginaire peut nourrir les peurs et les fantasmes. On avance à pas feutrés, à tâtons, les yeux exploitant le peu de lumière ruisselant des étoiles. Pourtant, des êtres ailés tournoient en l’air avec vitesse et agilité dans l’obscurité la plus totale. A la tombée de la nuit, la promenade sur le halage et dans le bois de Rosquerno, surprend par ses ombres qui passent furtivement au-dessus de nous, confirmant la présence des extraordinaires chauve-souris.

pratique S’équiper d’une petite lampe, porter des chaussures fermées et d’un vêtement de pluie (selon météo).

Durée 2H et 5KM .

Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 43 57 40 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous nature Chauve-souris et compagnie Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Destination Pays Bigouden Sud