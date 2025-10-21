Les rendez-vous nature Découverte du bord de mer Quai du Général de Gaulle Penmarch

Quai du Général de Gaulle Parking port de Kérity Penmarch Finistère

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Une découverte de la richesse des bords de mer depuis l’un des ports de commerce les plus importants d’Europe au 15è siècle. Le lieu et les paysages change au rythme des marées. Un foisonnement de vie insoupçonné se cache parmi les rochers et les algues, la laisse de mer, les fleurs des dunes, sans oublier les oiseaux qui profitent du littoral pour se nourrir et se reproduire.

Prévoir des chaussures qui peuvent aller dans l’eau. Si vous avez un sceau et une épuisette, apportez-les.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Quai du Général de Gaulle Parking port de Kérity Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

