Les Rendez-vous Nature Des plantes et des romains rue de Bitche Sarreinsming

Sarreinsming

Les Rendez-vous Nature Des plantes et des romains

rue de Bitche Parking entrée de la forêt Sarreinsming Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Inspirés, prêts, partez !

– Des plantes et des romains Balade nature et patrimoine en famille.

Enfilez vos chaussures d’explorateur et partez en famille à la découverte du Grosswald !

Avec Gilles Weiskircher de l’Association Confluence, les petits aventuriers et leurs parents exploreront la forêt du Grosswald, sa flore étonnante et les vestiges de la villa gallo-romaine de Sarreinsming.

Entre nature, histoires et découvertes, cette balade ludique promet un joli moment de partage pour toute la famille !

Prévoir chaussures de marche, vêtement adapté à la météo..

Distance du parcours 4 km.

Niveau facile (non adapté pour les PMR).

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue de Bitche Parking entrée de la forêt Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Plants and Romans A nature and heritage walk for the whole family.

Put on your explorer’s shoes and set off as a family to discover the Grosswald!

With Gilles Weiskircher from Association Confluence, little adventurers and their parents will explore the Grosswald forest, its astonishing flora and the remains of the Gallo-Roman villa at Sarreinsming.

With its mix of nature, stories and discoveries, this fun outing promises to be a great time for the whole family!

Don’t forget: walking shoes and weather-appropriate clothing.

Distance: 4 km.

Level: easy (not suitable for PRM).

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Des plantes et des romains Sarreinsming a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES