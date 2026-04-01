Les Rendez-vous Nature en Anjou Quiz plante Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu
Les Rendez-vous Nature en Anjou Quiz plante Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu mercredi 22 avril 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Les Rendez-vous Nature en Anjou Quiz plante
Noyant-la-Gravoyère 19, rue Constant Gérard Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Partez à la découverte de l’Espace Naturel Sensible du site minier du Vallon de Misengrain. Le mercredi 22 avril 2026 à 14h30 au parc de loisirs Saint-Blaise.
Quiz, questions-réponses, jeux d’exploration et sensoriels, en équipe, en duo… une autre façon de rencontrer les plantes sauvages de ce magnifique site naturel. Dégustation d’une boisson aux plantes à la fin de la balade ! .
Noyant-la-Gravoyère 19, rue Constant Gérard Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 13 89 53 naturesimples@orange.fr
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English :
Discover the Espace Naturel Sensible du site minier du Vallon de Misengrain. Wednesday, April 22, 2026 at 2:30 pm at the Saint-Blaise leisure park.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Quiz plante Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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