Les Rendez-vous Nature Immersion forestière rue du Val de Blies Blies-Ébersing

Blies-Ébersing

Les Rendez-vous Nature Immersion forestière

rue du Val de Blies Angle des rues du Val de Blies et de l’école Blies-Ébersing Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Inspirés, prêts, partez !

– Immersion forestière Bain de forêt.

Manuela Peschmann, pionnière de la Sylvothérapie dans les Vosges du Nord, propose une atelier d’immersion au coeur de la forêt par l’expérience directe du vivant.

Simple et ludique, cette approche, axée sur les perceptions sensorielles, invite chacun à s’extraire de l’agitation quotidienne pour établir un échange rééquilibrant avec l’environnement naturel et prendre conscience de ses vertus thérapeutiques. Pratiquée régulièrement, c’est une démarche qui suscite l’émerveillement et participe ainsi à réajuster son interaction avec le monde vivant.

Prévoir chaussures facilement déchaussables, gourde, petite serviette.

Distance du parcours 1 km.

Niveau facile.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

0 .

rue du Val de Blies Angle des rues du Val de Blies et de l’école Blies-Ébersing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired, ready, go!

– Forest immersion? Forest bath.

Manuela Peschmann, a pioneer of Sylvotherapy in the Northern Vosges, offers a workshop for immersing yourself in the heart of the forest through direct experience of living things.

Simple and playful, this approach, based on sensory perception, invites everyone to extract themselves from the hustle and bustle of daily life to establish a rebalancing exchange with the natural environment and become aware of its therapeutic virtues. Practised regularly, this approach inspires wonder and helps us to readjust our interaction with the living world.

Bring: easily removable shoes, water bottle, small towel.

Distance: 1 km.

Level: easy.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Immersion forestière Blies-Ébersing a été mis à jour le 2026-05-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES