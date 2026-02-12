Les rendez-vous nature Initiation à l’ornithologie Rosquerno Pont-l’Abbé
Les rendez-vous nature Initiation à l’ornithologie Rosquerno Pont-l’Abbé lundi 23 février 2026.
Les rendez-vous nature Initiation à l’ornithologie
Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-23
Ecoute des oiseaux, observation des oiseaux de la vasière, notion de migration et d’hivernants.
Distance 3 km
Sorties et ateliers susceptibles d’être annulés en cas d’intempéries.
Merci de préparer l’appoint pour le règlement des activités.
Organisé par la CCPBS .
Rosquerno Parking face au centre équestre Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous nature Initiation à l’ornithologie
L’événement Les rendez-vous nature Initiation à l’ornithologie Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Destination Pays Bigouden