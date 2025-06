Les rendez-vous nature Initiation au monde des oiseaux Route de Saint-Vio Tréguennec 30 juillet 2025 10:00

Les rendez-vous nature Initiation au monde des oiseaux Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec Finistère

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

2025-07-30

Découverte du monde des oiseaux, écoute de la nature et des chants, observation avec lunettes ornithologiques sur l’étang de Saint-Vio autant de façons de s’initier et de progresser dans la connaissance et le rapport avec les voisins ailés.

2 km de balade.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Sur réservation. .

Route de Saint-Vio Maison de la Baie d’Audierne

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

