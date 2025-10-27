Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Parking au bout de l’impasse du Pouldon Combrit

Parking au bout de l'impasse du Pouldon Combrit

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-27 16:00:00

2025-10-27

Entre l’Île-Chevalier et le continent, la grande vasière de l’anse du Pouldon offre, de l’automne à l’hiver, tranquillité, nourriture abondante et repos pour les oiseaux.

Un sentier permet de découvrir ce lieu sensible et rare, respectueusement ; une immersion dans cette nature préservée pour comprendre le fonctionnement d’une vasière et observer des oiseaux en halte migratoire ou dans leurs quartiers d’hiver.

Balade de 4 km.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Parking au bout de l’impasse du Pouldon Kerrien Allan Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

