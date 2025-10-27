Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Parking au bout de l’impasse du Pouldon Combrit
Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Parking au bout de l’impasse du Pouldon Combrit lundi 27 octobre 2025.
Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon
Parking au bout de l’impasse du Pouldon Kerrien Allan Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-27 16:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Entre l’Île-Chevalier et le continent, la grande vasière de l’anse du Pouldon offre, de l’automne à l’hiver, tranquillité, nourriture abondante et repos pour les oiseaux.
Un sentier permet de découvrir ce lieu sensible et rare, respectueusement ; une immersion dans cette nature préservée pour comprendre le fonctionnement d’une vasière et observer des oiseaux en halte migratoire ou dans leurs quartiers d’hiver.
Balade de 4 km.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.
Inscription préalable indispensable par téléphone. .
Parking au bout de l’impasse du Pouldon Kerrien Allan Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Combrit a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Destination Pays Bigouden