Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Parking au bout de l’impasse du Pouldon Combrit

Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon

Parking au bout de l’impasse du Pouldon Kerrien Allan Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Entre l’Île-Chevalier et le continent, la grande vasière de l’anse du Pouldon offre, de l’automne à l’hiver, tranquillité, nourriture abondante et repos pour les oiseaux.

Un sentier permet de découvrir ce lieu sensible et rare, respectueusement ; une immersion dans cette nature préservée pour comprendre le fonctionnement d’une vasière et observer des oiseaux en halte migratoire ou dans leurs quartiers d’hiver.

Balade de 4 km.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Parking au bout de l’impasse du Pouldon Kerrien Allan Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon

L’événement Les rendez-vous nature L’anse du Pouldon Combrit a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden