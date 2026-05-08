Les Rendez-vous Nature Le Chemin des Fruitiers Centre village Église Wiesviller

Wiesviller

Les Rendez-vous Nature Le Chemin des Fruitiers

Centre village Église 32 Principale Wiesviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Inspirés, prêts, partez !

– Le Chemin des Fruitiers Balade nature en famille.

Envie d’une sortie en pleine nature avec les enfants ? Venez explorer les prés-vergers de Wiesviller, véritables refuges de biodiversité, lors d’une balade conviviale animée par l’association Archaeopteryx. Au fil du sentier, petits et grands partiront à la rencontre des animaux qui vivent dans ces paysages oiseaux, insectes et autres petites bêtes des vergers n’auront plus de secrets pour vous ! Une promenade en immersion au cœur de la nature locale.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés, gourde et jumelles.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).Tout public

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Centre village Église 32 Principale Wiesviller 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– The Chemin des Fruitiers ? Nature walks for the whole family.

Fancy a nature outing with the kids? Come and explore Wiesviller?s meadow orchards, true refuges of biodiversity, on a friendly walk led by the Archaeopteryx association. Along the way, young and old alike will meet the animals that live in these landscapes: birds, insects and other small orchard creatures will no longer hold any secrets for you! An immersive walk in the heart of local nature.

Please bring: walking shoes, suitable clothing, water bottle and binoculars.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

L’événement Les Rendez-vous Nature Le Chemin des Fruitiers Wiesviller a été mis à jour le 2026-05-08 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES