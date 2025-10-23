Les rendez-vous nature Le polder, un lieu riche et fragile Route du Treustel Combrit

Route du Treustel Parking de la plage du Treustel Combrit Finistère

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

A l’arrière d’un littoral exposé aux tempêtes, se trouve une mosaïque de paysages racontant l’histoire des lieux la mer, source de plaisir ou de danger, les bocages, les prairies, les étangs, les marais, les dunes en perpétuel mouvement.

Une balade entre océan et terres basses pour découvrir les richesses de cette nature.

Balade de 5 km.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

Route du Treustel Parking de la plage du Treustel Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

