Les Rendez-vous Nature Merveilles naturelles du marais rue de l’Albe Kappelkinger

Kappelkinger

Les Rendez-vous Nature Merveilles naturelles du marais

rue de l’Albe Cimetière Kappelkinger Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 11:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Inspirés, prêts, partez !

– Merveilles naturelles du marais Balade nature.

Partez à la découverte d’une zone humide classée Natura 2000, aux côtés de Michel Greff, naturaliste passionné et animateur nature.

Laissez-vous émerveiller par une faune et une flore remarquables, véritables joyaux d’un environnement préservé.

Entre paysages authentiques et biodiversité exceptionnelle, cette immersion en pleine nature vous promet un moment unique, au plus près des richesses sauvages et des trésors de l’Albe.

Prévoir chaussures de marche, casquette, gourde, appareil photo (en option).

Distance du parcours 7 km.

Niveau moyen.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue de l’Albe Cimetière Kappelkinger 57430 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Natural wonders of the marsh Nature walk.

Discover a Natura 2000 listed wetland with Michel Greff, a passionate naturalist and nature guide.

Marvel at the remarkable flora and fauna, the jewels of a preserved environment.

With its authentic landscapes and exceptional biodiversity, this immersion in the heart of nature promises a unique experience, as close as possible to the wild riches and treasures of Alba.

Please bring: walking shoes, cap, water bottle, camera (optional).

Distance: 7 km.

Level: medium.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Merveilles naturelles du marais Kappelkinger a été mis à jour le 2026-05-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES