Siltzheim

Les Rendez-vous Nature Murmures, contes en musique

Siltzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-09-13

Inspirés, prêts, partez !

– Murmures, contes en musique Spectacle en famille.

Au cœur du cadre bucolique de l’ancien lavoir du Gutebrunne, laissez-vous emporter par un moment hors du temps avec Guillaume Louis du Chardon débonnaire.

Entre contes merveilleux, musique et dialogues pleins de poésie, petits et grands voyageront au fil des histoires de nature, d’arbres mystérieux, d’oiseaux chanteurs, de rivière vivante et de vieilles pierres chargées de secrets.

Un spectacle chaleureux et vivant, à partager en famille, où l’imaginaire des enfants rencontre la magie du lieu.

Ouvrez grand les oreilles … et laissez les histoires prendre vie !

Prévoir chaise ou couverture.

Durée du spectacle 1h.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Enfants

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Siltzheim 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Murmures, musical tales Family show.

In the bucolic setting of the old Gutebrunne washhouse, let Guillaume Louis du Chardon débonnaire take you on a timeless journey.

With wonderful tales, music and poetic dialogues, young and old alike will travel through stories of nature, mysterious trees, singing birds, a living river and old stones laden with secrets.

A warm, lively show to share with the whole family, where children?s imaginations meet the magic of the place.

Open your ears wide? and let the stories come to life!

Please bring a chair or blanket.

Show duration: 1h.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Murmures, contes en musique Siltzheim a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES