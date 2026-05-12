Les Rendez-vous Nature Nature prestigieuse d’un site Natura 2000 rue Notre Dame Ippling

Ippling

Les Rendez-vous Nature Nature prestigieuse d’un site Natura 2000

rue Notre Dame Stade de la Forêt Ippling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Inspirés, prêts, partez !

– Nature prestigieuse d’un site Natura 2000 Balade nature en famille.

Venez découvrir un milieu naturel précieux, niché au cœur d’une zone classée Natura 2000.

Entre orchidées sauvages, papillons multicolores et biodiversité remarquable, ce site préservé offre un véritable spectacle de nature.

Accompagnés de Michel Greff, naturaliste et animateur nature, profitez d’une sortie conviviale spécialement pensée pour les familles. Petits et grands pourront partager un moment riche en découvertes et en observations fascinantes, au plus près de la nature.

Prévoir chaussures de marche, casquette, gourde, appareil photo (en option).

Distance du parcours 4 km.

Niveau facile.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

0 .

rue Notre Dame Stade de la Forêt Ippling 57990 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inspired, ready, go!

– Prestigious nature of a Natura 2000 site Family nature walk.

Come and discover a precious natural environment, nestled in the heart of a Natura 2000 area.

With its wild orchids, multicolored butterflies and remarkable biodiversity, this unspoilt site offers a veritable spectacle of nature.

Accompanied by Michel Greff, naturalist and nature guide, enjoy a friendly outing specially designed for families. Young and old can share a moment rich in discoveries and fascinating observations, up close to nature.

Bring: walking shoes, cap, water bottle, camera (optional).

Distance: 4 km.

Level: easy.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Nature prestigieuse d’un site Natura 2000 Ippling a été mis à jour le 2026-05-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES