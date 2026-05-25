Les Rendez-vous Nature Nature remarquable sur les pas des Comtes rue du cimetière Frauenberg

Frauenberg

Les Rendez-vous Nature Nature remarquable sur les pas des Comtes

rue du cimetière Parking du Cimetière Frauenberg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Inspirés, prêts, partez !

– Nature remarquable sur les pas des Comtes Balade nature.

Entre les ruines chargées d’histoire du château de Frauenberg et les paisibles méandres de la Blies, partez à la découverte d’une nature aussi remarquable qu’insoupçonnée. Guidé par Michel Greff, naturaliste et guide passionné, ce parcours vous emmène au cœur de paysages préservés où faune et flore dévoilent toute leur richesse.

Au fil des sentiers, points de vue panoramiques, sites étonnants et trésors naturels ponctueront cette escapade conviviale. Oiseaux, plantes sauvages, insectes et milieux naturels se révéleront à travers anecdotes et observations accessibles à tous.

Une balade idéale pour s’évader, ouvrir les yeux sur la beauté discrète de notre territoire et partager un moment de découverte au plus près de la nature.

Prévoir chaussures de marche, casquette, gourde, appareil photo (en option).

Distance du parcours 5 km.

Niveau facile.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue du cimetière Parking du Cimetière Frauenberg 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Nature remarquable sur les pas des Comtes Nature walk.

Between the historic ruins of Frauenberg castle and the peaceful meanders of the Blies river, discover a remarkable and unsuspected natural environment. Guided by Michel Greff, naturalist and passionate guide, this trail takes you to the heart of unspoilt landscapes where flora and fauna reveal all their richness.

Along the way, panoramic viewpoints, astonishing sites and natural treasures punctuate this convivial escapade. Birds, wild plants, insects and natural environments will be revealed through anecdotes and observations accessible to all.

An ideal way to get away from it all, open your eyes to the discreet beauty of our territory and share a moment of discovery close to nature.

Bring: walking shoes, cap, water bottle, camera (optional).

Distance: 5 km.

Level: easy.

Reservations required at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Nature remarquable sur les pas des Comtes Frauenberg a été mis à jour le 2026-05-25 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES