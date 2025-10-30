Les rendez-vous nature Nocturne artistique Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

Les rendez-vous nature Nocturne artistique Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec jeudi 30 octobre 2025.

Les rendez-vous nature Nocturne artistique

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30 22:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Balade dans la nuit sur le parcours art et nature. Visite nocturne des structures en osier et des œuvres réalisées l’après-midi.

La déambulation est ponctuée de temps d’écoute de la nature, de chants, de contes et d’autres légendes.

Balade de 2km.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.

Les chiens ne sont pas autorisés pendant les balades nature.

Inscription préalable par téléphone. .

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous nature Nocturne artistique Tréguennec a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Destination Pays Bigouden