Les rendez-vous nature Nocturne artistique Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec Finistère
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30 22:00:00
2025-10-30
Balade dans la nuit sur le parcours art et nature. Visite nocturne des structures en osier et des œuvres réalisées l’après-midi.
La déambulation est ponctuée de temps d’écoute de la nature, de chants, de contes et d’autres légendes.
Balade de 2km.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et un vêtement adapté à la météo.
Les chiens ne sont pas autorisés pendant les balades nature.
Inscription préalable par téléphone. .
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
