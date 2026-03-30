Les rendez-vous nature Quand l’histoire façonne les espaces naturels Prat ar Hastell Tréguennec

Les rendez-vous nature Quand l’histoire façonne les espaces naturels

Prat ar Hastell Parking du concasseur Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Les signatures de la seconde Guerre mondiale sont toujours visibles en baie d’Audierne.

Depuis le mystérieux concasseur posé en pleine palud, balade offrant une plongée dans l’histoire le Mur de l’Atlantique, son intérêt stratégique, sa construction, la vie autour de cette forteresse et de ses effets imprévus sur la biodiversité.

Distance 2 km

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Sur réservation. .

Prat ar Hastell Parking du concasseur Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Quand l’histoire façonne les espaces naturels

L’événement Les rendez-vous nature Quand l’histoire façonne les espaces naturels Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden