Les Rendez-vous Nature Richesses naturelles entre forêt et étang rue de Lorraine Holving

Holving

Les Rendez-vous Nature Richesses naturelles entre forêt et étang

rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Inspirés, prêts, partez !

– Richesses naturelles entre forêt et étang Balade nature.

Laissez-vous guider par Michel Greff, naturaliste et animateur nature, pour une immersion au cœur d’une nature préservée. En empruntant le sentier aménagé qui serpente autour de l’étang de Hirbach et longe une somptueuse forêt, vous découvrirez un véritable écrin de verdure aux paysages variés et apaisants. Entre faune discrète, flore remarquable et panoramas enchanteurs, cette balade nature promet un moment ressourçant, riche en découvertes et en émerveillement.

Prévoir chaussures de marche, casquette, gourde, appareil photo (en option).

Distance du parcours 6,5 km.

Niveau facile.

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles).

Ce rendez-vous s’inscrit dans une programmation de 18 dates par l’Office de Tourisme pour l’animation des nouveaux circuits de randonnée pédestre inscrits au PDIPR.Tout public

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rue de Lorraine Étang de Hirbach Holving 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 98 80 81 contact@sarreguemines-tourisme.com

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English :

Inspired, ready, go!

– Natural riches between forest and pond Nature walk.

Let Michel Greff, naturalist and nature guide, guide you into the heart of unspoilt nature. As you follow the path that winds around the Hirbach pond and skirts a sumptuous forest, you’ll discover a veritable treasure trove of varied and soothing landscapes. With its discreet fauna, remarkable flora and enchanting panoramas, this nature walk promises a moment of rejuvenation, rich in discovery and wonder.

Please bring: walking shoes, cap, water bottle, camera (optional).

Distance: 6.5 km.

Level: easy.

Registration only at the Tourist Office (subject to availability).

This event is part of an 18-date program organized by the Tourist Office to promote the new hiking trails listed on the PDIPR.

L’événement Les Rendez-vous Nature Richesses naturelles entre forêt et étang Holving a été mis à jour le 2026-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES