Les rendez-vous nature Sur le chemin de Trunvel Parking de la Mairie Tréguennec

Les rendez-vous nature Sur le chemin de Trunvel

Parking de la Mairie 1 Plasenn an Ti-Kêr Tréguennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Trunvel, le plus grand étang naturel du Finistère offre à la fois des milieux naturels très riches et des paysages contrastés.

L’ambiance change complètement, depuis le creux du vallon côté nord de Tréguennec, jusqu’au chemin qui surplombe l’étang et offre un magnifique panorama sur l’océan tout proche.

Nous vous conseillons de porter des chaussures adaptées à la marche, de prendre un vêtement adapté à la météo et des jumelles. Les chiens ne sont pas autorisés pendant les sorties nature.

Distance 4 km

Organisé par la Communauté de Communes du Pays bigouden sud.

Sur réservation. .

Parking de la Mairie 1 Plasenn an Ti-Kêr Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les rendez-vous nature Sur le chemin de Trunvel

L’événement Les rendez-vous nature Sur le chemin de Trunvel Tréguennec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Destination Pays Bigouden