Les Rendez-vous Part’Âges Salle des fêtes Maurice Pollet Montmeyran jeudi 25 septembre 2025.
Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 16:00:00
fin : 2025-09-25 18:00:00
Date(s) :
2025-09-25
Puisqu’il faut bien vieillir, parlons-en !
Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 34 42 contact@solhab.eu
English :
Since it’s important to age well, let’s talk about it!
German :
Da man gut alt werden muss, lassen Sie uns darüber reden!
Italiano :
Poiché è importante invecchiare bene, parliamone!
Espanol :
Ya que es importante envejecer bien, ¡hablemos de ello!
