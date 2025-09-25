Les Rendez-vous Part’Âges Salle des fêtes Maurice Pollet Montmeyran

Les Rendez-vous Part’Âges

Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran Drôme

Début : 2025-09-25 16:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

2025-09-25

Puisqu’il faut bien vieillir, parlons-en !

Salle des fêtes Maurice Pollet Place de la Poste Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 34 42 contact@solhab.eu

English :

Since it’s important to age well, let’s talk about it!

German :

Da man gut alt werden muss, lassen Sie uns darüber reden!

Italiano :

Poiché è importante invecchiare bene, parliamone!

Espanol :

Ya que es importante envejecer bien, ¡hablemos de ello!

