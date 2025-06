Les Rendez-vous Part’Âges MPT du Petit Charran Valence 1 juillet 2025 15:00

Drôme

Les Rendez-vous Part’Âges MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Début : 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-07-01 18:00:00

2025-07-01

L’association Solidarité HABITATS vous invite à un RDV Part’Âges ! Pour des moments d’échanges, de partage d’expériences et d’écoute.

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 34 42

English :

The Solidarité HABITATS association invites you to a RDV Part?Âges! An opportunity to exchange ideas, share experiences and listen to others.

German :

Der Verein Solidarité HABITATS lädt Sie zu einem RDV Part?Âges ein! Für Momente des Austauschs, des Teilens von Erfahrungen und des Zuhörens.

Italiano :

L’associazione Solidarité HABITATS vi invita a un RDV Part?Âges! Un’occasione per parlare, condividere esperienze e ascoltare gli altri.

Espanol :

¡La asociación Solidarité HABITATS le invita a un RDV Part?Âges! Una ocasión para hablar, compartir experiencias y escuchar a los demás.

L’événement Les Rendez-vous Part’Âges Valence a été mis à jour le 2025-06-21 par Valence Romans Tourisme