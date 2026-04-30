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Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Kerascoët Hôpital-Camfrout

Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Kerascoët Hôpital-Camfrout jeudi 27 août 2026.

Lieu : Kerascoët

Adresse : 130 rue du port

Ville : 29460 Hôpital-Camfrout

Département : Finistère

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Hôpital-Camfrout

Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout

Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-08-27

L’élevage de chèvres de Mohair de Cornouaille vous attendent à l’Hôpital-Camfrout !

Au programme visite de l’exploitation, puis une présentation des chèvres et des produits, et enfin un goûter sucré offert par l’Office de tourisme.

– Rendez-vous à l’exploitation de Mohair de Cornouaille pour le départ de visite.
– Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
– Nombre de places limité.   .

Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09 

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English : Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout

L’événement Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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