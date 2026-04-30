Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Kerascoët Hôpital-Camfrout
Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Kerascoët Hôpital-Camfrout jeudi 27 août 2026.
Hôpital-Camfrout
Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout
Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
L’élevage de chèvres de Mohair de Cornouaille vous attendent à l’Hôpital-Camfrout !
Au programme visite de l’exploitation, puis une présentation des chèvres et des produits, et enfin un goûter sucré offert par l’Office de tourisme.
– Rendez-vous à l’exploitation de Mohair de Cornouaille pour le départ de visite.
– Inscription obligatoire à l’office de tourisme.
– Nombre de places limité. .
Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English : Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout
L’événement Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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