Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Kerascoët Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout

Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

L’élevage de chèvres de Mohair de Cornouaille vous attendent à l’Hôpital-Camfrout !

Au programme visite de l’exploitation, puis une présentation des chèvres et des produits, et enfin un goûter sucré offert par l’Office de tourisme.

– Rendez-vous à l’exploitation de Mohair de Cornouaille pour le départ de visite.

– Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

– Nombre de places limité. .

Kerascoët 130 rue du port Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English : Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout

L’événement Les Rendez-Vous Pépites: Les chèvres de Mohair de Cornouaille à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS