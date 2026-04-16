Les Rendez-Vous Pépites Les cloches de la ferme Trévarn Saint-Urbain
Les Rendez-Vous Pépites Les cloches de la ferme Trévarn Saint-Urbain jeudi 23 avril 2026.
Saint-Urbain
Les Rendez-Vous Pépites Les cloches de la ferme Trévarn
Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Après une petite visite de la ferme de Trévarn, de sa brasserie Merlin Mignonne et de sa fromagerie, par le brasseur et l’artisan fromager, venez chasser les œufs de Pâques autour de la chapelle avant le goûter !
– Inscriptions auprès de l’office de tourisme par téléphone ou par mail.
– Nombre de places limité à 20 personnes maximum. .
Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English : Les Rendez-Vous Pépites Les cloches de la ferme Trévarn
L’événement Les Rendez-Vous Pépites Les cloches de la ferme Trévarn Saint-Urbain a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS