Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout Rue du Neru Hôpital-Camfrout
Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout Rue du Neru Hôpital-Camfrout jeudi 16 avril 2026.
Hôpital-Camfrout
Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout
Rue du Neru Plage de Troaon Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Venez découvrir l’estran à la plage de Troaon, accompagnés de votre guide Johan, durant 1h30.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme par téléphone ou par mail. Places limitées. .
Rue du Neru Plage de Troaon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English : Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout
L’événement Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS