Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout Rue du Neru Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout

Rue du Neru Plage de Troaon Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez découvrir l’estran à la plage de Troaon, accompagnés de votre guide Johan, durant 1h30.

Inscriptions auprès de l’office de tourisme par téléphone ou par mail. Places limitées. .

Rue du Neru Plage de Troaon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Pêche à pied à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS