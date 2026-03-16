Les rendez-vous places populaires – proposition d’un temps “prendre soin de soi”

Temps dédié au bien-être, à la santé psycho-sociale et à l’échange avec l’intervention de la Compagnie Magriff, de Passerelles 17/18, Racines Barbares et Envie Fraternité.

Projet d’où jaillit la lumière. Temps de rencontre dans la rue pour venir échanger autour de la santé psycho-sociale, du bien-être avec différents intervenants.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:30:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00



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