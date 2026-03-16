Les rendez-vous places populaires – proposition d’un temps “prendre soin de soi” Place Garnier Paris

Temps dédié au bien-être, à la santé psycho-sociale et à l’échange avec l’intervention de la Compagnie Magriff et de l’association les Psy Nomades. Action gratuite, ouverte à tous et sans inscription directement dans la rue !

Projet d’où jaillit la lumière. Temps de rencontre dans la rue pour venir échanger autour de la santé psycho-sociale, du bien-être avec différents intervenants.

Le vendredi 17 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T15:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00

Place Garnier 1 rue Francis Garnier 75017 Paris



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