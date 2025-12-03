Les Rendez-vous Polices-Habitants Direction des Quartiers Ouest Rennes Mercredi 3 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

**Les Polices Nationale et Municipale proposent des RDV aux habitants** sur des permanences organisées dans chaque quartier à raison de 3 fois par an.

Les RDV permettent **d’échanger sur des sujets de tranquillité publique, de sécurité de façon anonyme**. La prochaine permanence pour le quartier 9 est prévue **le mercredi 03 décembre de 16h00 à 20h00.**

Vous êtes invités à réserver un créneau auprès de la Direction des Quartiers Ouest : [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr) / 02.23.62.26.81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine