Les Rendez-vous Polices-Habitants Direction des Quartiers Ouest Rennes Mardi 7 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les Polices Nationale et Municipale proposent des RDV aux habitants sur des permanences organisées dans chaque quartier

Les Polices Nationale et Municipale proposent des RDV aux habitants sur des permanences organisées dans chaque quartier à raison de 3 fois par an.

Les RDV permettent **d’échanger sur des sujets de tranquillité publique, de sécurité de façon anonyme**. **La prochaine permanence pour le quartier 9 est prévue le mardi 07 avril de 15h00 à 20h00.**

Vous êtes invités à réserver un créneau auprès de la Direction des Quartiers Ouest : [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T20:00:00.000+02:00

1

dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

