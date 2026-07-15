Les rendez-vous saisonniers à l’Atelier 21B Vitré
samedi 28 novembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Les rendez-vous saisonniers à l’Atelier 21B
21 Rue de la Baudrairie Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Samedi 28 novembre 14h00-16h00 Atelier slam avec l’autrice Alice Michel.
Alice est autrice de nouvelles, de romans, de poèmes, slameuse, mère de 3 enfants, enseignante directrice à plein temps. Elle vient nous voir à Vitré pour animer un atelier l’écriture slam et proposer une lecture slamée le soir au café Art Hop…
L’atelier a pour but de découvrir et d’être initié à l’écriture de slam et pourquoi pas d’en proposer une lecture le soir.
Atelier proposé en partenariat avec Nous toutes Vitré.
Inscriptions auprès de l’atelier 21b .
21 Rue de la Baudrairie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 87 55 22
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English :
L’événement Les rendez-vous saisonniers à l’Atelier 21B Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE
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