Informations pratiques

Vitré

Les rendez-vous saisonniers à l’Atelier 21B

21 Rue de la Baudrairie Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Samedi 28 novembre 14h00-16h00 Atelier slam avec l’autrice Alice Michel.

Alice est autrice de nouvelles, de romans, de poèmes, slameuse, mère de 3 enfants, enseignante directrice à plein temps. Elle vient nous voir à Vitré pour animer un atelier l’écriture slam et proposer une lecture slamée le soir au café Art Hop…

L’atelier a pour but de découvrir et d’être initié à l’écriture de slam et pourquoi pas d’en proposer une lecture le soir.

Atelier proposé en partenariat avec Nous toutes Vitré.

Inscriptions auprès de l’atelier 21b .

21 Rue de la Baudrairie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 87 55 22

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English :

L’événement Les rendez-vous saisonniers à l’Atelier 21B Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE