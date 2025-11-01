Les rendez-vous santé Novembre 2025 Pau
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-30
2025-11-01
Au programme du Rendez-vous de la santé du mois de novembre:
Le microbiote intestinal: notre allié santé et bien-être !
Conférences, atelier cuisine et stand d’information et de dépistage .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
