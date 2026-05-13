Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André jeudi 13 août 2026.

Pléneuf-Val-André

Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Game, Set et Match ! Venez participer à des minis tournois amicaux de tennis et de padel.

Une petite restauration et une buvette est possible.

Inscription dès le mercredi et sur place. .

Parc de l’Amirauté 15 Rue de la Baie Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 86 93 11

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English :

L’événement Les rendez-vous Saucissons, Tennis, Padel Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme