Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets Clermont-Ferrand
samedi 3 octobre 2026 · RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter !
RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Les Rendez-Vous Secrets – 24h dans l’intimité d’une ville et de son patrimoine !
24 lieux partenaires – 24 heures
Sur un concept original de Julien Fournet
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RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
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English :
« Les Rendez-Vous Secrets »? 24 hours immersed in the intimate charm of a city and its heritage!
24 partner venues—24 hours
Based on an original concept by Julien Fournet
L’événement Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-07 par Clermont Auvergne Volcans
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