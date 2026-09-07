Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets Clermont-Ferrand

samedi 3 octobre 2026 · RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter !

RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Les Rendez-Vous Secrets – 24h dans l’intimité d’une ville et de son patrimoine !

24 lieux partenaires – 24 heures

Sur un concept original de Julien Fournet

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RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

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English :

« Les Rendez-Vous Secrets »? 24 hours immersed in the intimate charm of a city and its heritage!

24 partner venues—24 hours

Based on an original concept by Julien Fournet

L’événement Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-07 par Clermont Auvergne Volcans