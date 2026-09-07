UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clermont-Ferrand

Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets Clermont-Ferrand

samedi 3 octobre 2026 · RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets
Adresse
14 place Renoux
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter !

RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Les Rendez-Vous Secrets – 24h dans l’intimité d’une ville et de son patrimoine !
24 lieux partenaires – 24 heures
Sur un concept original de Julien Fournet
  .

RDV à la Maison des Rendez-vous Secrets 14 place Renoux Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@boomstructur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« Les Rendez-Vous Secrets »? 24 hours immersed in the intimate charm of a city and its heritage!
24 partner venues—24 hours
Based on an original concept by Julien Fournet

L’événement Les Rendez-vous Secrets | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-07 par Clermont Auvergne Volcans

À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)