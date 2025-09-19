Les Rendez-vous Sénéjac Soirée blanche Le Pian-Médoc

Les Rendez-vous Sénéjac Soirée blanche Le Pian-Médoc vendredi 19 septembre 2025.

Les Rendez-vous Sénéjac Soirée blanche

67 Impasse du Château Le Pian-Médoc Gironde

Début : 2025-09-19

Pour cette dernière édition des afterworks de l’été, le Château Sénéjac vous accueille sur la terrasse du Château, avec une vue imprenable sur le parc, les viviers, au cœur du chant des oiseaux !

Venez, vêtus de blanc, déguster leurs huîtres accompagnées d’un verre de vin et profiter de leurs délicieuses planches de charcuterie et fromage.

Ne manquez pas cette occasion unique de clôturer l’été au Château Sénéjac.

Informations

– Dress code blanc

– Restauration bar à huîtres, planches charcuterie/fromage, popcorn

– Boissons vins blancs, rouges et rosés / jus Alain Milliat

– Ambiance Musique

– Bonus promotion exceptionnelle sur leurs vins ! .

67 Impasse du Château Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 50 67 info@senejac.com

