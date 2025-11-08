Les rendez-vous soniques > Barbara Pravi Saint-Lô

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Date : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Rendez-vous le 8 novembre prochain à 18h à la salle Beaufils de Saint-Lô pour un concert exceptionnel de Barbara Pravi.

En 2021, elle représente la France à l’Eurovision et décroche la seconde place avec sa chanson Voilà qui devient un hymne international. (Single de Diamant à l’international et de platine en France).

La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année puis elle est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022 avec son album On n’enferme pas les oiseaux .

Après une tournée de cent vingt dates dans plus de vingt pays à guichets fermés, deux Trianon et un Olympia complets, elle prouve qu’elle est définitivement une artiste qui chante, vibre et existe par et pour son public.

Elle dit de ses concerts qu’ils sont des spectacles. Parce qu’ils sont plus qu’un simple tour de chant. Et c’est vrai qu’elle ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux.

Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing. Elle roule parfois les r comme sur les images de l’INA, mais elle dit les j et les s avec la malice d’un enfant qui cacherait un tout petit bonbon dans sa bouche. De toute sa chair, de tout son cœur. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage.

Barbara Pravi a sorti le 6 septembre dernier son 2ème album La Pieva .

Actuellement en tournée dans toute la France, elle sera le 26 mars 2026 en concert au Zénith de Paris. .

