Les rendez-vous soniques > Charlie Winston + Friedberg Saint-Lô

Les rendez-vous soniques > Charlie Winston + Friedberg

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Rendez-vous le 7 novembre prochain à 20h à la salle Beaufils de Saint-Lô pour un concert exceptionnel de Charlie Winston et de Friedberg en première partie.

> Charlie Winston.

Son cinquième album, paru chez tôt Ou tard en 2022 et co-réalisé avec Vianney, est le plus introspectif. Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu.

Sa dernière tournée affichait des dates complètes partout en France, cinq concerts à guichets fermés à Paris et des retours plus qu’enthousiastes sur chaque concert.

> Friedberg.

Friedberg est un groupe entièrement féminin, formé par la chanteuse, guitariste et maîtresse des cloches de vache autrichienne Anna Friedberg. Leur musique, souvent décrite comme un mélange de post-punk et d’alt-rock saupoudré de pop envoûtante, est à la fois familière et totalement inédite.

Formé en 2019, le groupe se compose également de Emily Linden (guitare, voix) basée à Londres et Berlin, Cheryl Pinero (basse, voix) et Fifi Dewey (batterie). .

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

