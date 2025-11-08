Les rendez-vous soniques > Clou + Première partie Saint-Lô

Les rendez-vous soniques > Clou + Première partie Saint-Lô samedi 8 novembre 2025.

Les rendez-vous soniques > Clou + Première partie

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2025-11-08 20:30:00

Rendez-vous le 8 novembre prochain à 20h30 au théâtre de Saint-Lô pour le concert de « Clou ».

Après son premier album Orages paru en 2020 et une nomination aux Victoires de la musique 2021 (Révélation féminine), Clou Revient avec Mon épaule premier extrait de son nouvel album à paraître en octobre.

Sur une rythmique enjouée (Mathias Fisch à la batterie, Clou à la guitare, Johan Dalgaard aux claviers) et la douceur des cordes (Christelle Lassort, Mathilde Sernat), ce titre est une ode à l’amitié. Mon épaule raconte la force de ce sentiment, quel que soit les aléas de l’existence, la joie que l’on éprouve à être l’épaule amie sur laquelle se reposer. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

