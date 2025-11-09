Les rendez-vous soniques > Feu! Chatterton + Mono Saint-Lô

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô

Début : 2025-11-09 19:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Rendez-vous le 9 novembre prochain à 19h30 à la salle Beaufils de Saint-Lô pour un concert exceptionnel de Feu! Chatterton et du groupe « MONO » en première partie.

> Feu! Chatterton.

Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile , couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale qui passa entre autres par le Parc des Expositions de Saint-Lô en 2021, les Feu! Chatterton rallument la flamme.

Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public.

> MONO.

Le groupe de rock instrumental japonais MONO, basé à Tokyo et composé de quatre membres, a été formé en 1999. Leur approche unique, mêlant des arrangements orchestraux émouvants et des sonorités de guitare shoegaze, est tenue en très haute estime, à tel point que leur musicalité distinctive et leur palette musicale diversifiée ont transcendé le genre du rock pour exister dans un univers propre.

Comme l’a déclaré le magazine musical britannique NME C’est une musique pour les dieux .

Un univers singulier à découvrir en live.

Leur passage à Saint-Lô s’inscrit dans une série très limitée de concerts en France… .

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

