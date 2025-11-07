Les rendez-vous soniques > La Grande Sophie Saint-Lô

Rendez-vous le 7 novembre prochain à 20h30 au théâtre de Saint-Lô pour le spectacle /concert « Tous les jours, Suzanne » de la Grande Sophie.

La Grande Sophie revient seule sur scène pour une expérience nouvelle qui s’appuie sur l’adaptation de son livre « Tous les jours Suzanne » aux éditions Phébus.

J’ai toujours aimé les correspondances pour l’intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu’on peut y faire .

Ce spectacle hybride mis en espace par Johanna Boyé se chante et se lit. Il raconte le parcours d’une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs, l’envers du décors à travers l’évolution de la musique.

Vous apprendrez à mieux connaître la Grande Sophie, au fil du temps qui passe (un de ses thèmes de prédilection).

De l’humour à l’émotion elle dresse le portrait d’une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

