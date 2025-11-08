Les rendez-vous soniques > Last Train Saint-Lô

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô

Tarif : – –

8 novembre 2025 20:30

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Rendez-vous le 8 novembre prochain à 20h30 à la salle Beaufils de Saint-Lô pour un concert exceptionnel du groupe Last Train.

Un rapide regard dans le rétroviseur suffit à le comprendre deux albums, un projet orchestral, un court-métrage, un documentaire, une mini-série, et au coeur de tout… la scène. Plus de 500 concerts, des plus grands festivals d’Europe jusqu’au mythique Olympia de Paris en mars 2022. La consécration. Et si l’énumération donne le vertige, c’est peut-être parce que Last Train n’a jamais tremblé à prendre de la hauteur. Viser haut, viser loin, et toujours viser juste, avec comme moteur cette inflexible ligne de conduite l’indépendance créative et stratégique envers et contre tout.

Alors après l’ambitieux Original Motion Picture Soundtrack, réécriture symphonique et hors-norme de ses propres titres, Last Train a choisi d’opérer un virage sans détour. Comme une réponse urgente, une réaction viscérale. Un nouveau pas en avant, imprégné d’une expérience maturée et d’une passion inaltérée.

Lozère, Décembre 2023. Entre les murs opaques et froids du Château de Planchamp, Last Train donne vie au nouveau chapitre de son histoire. 9 morceaux, qui viennent façonner un troisième album sombre et frontal. Jusque dans son titre, III prône une écriture compacte, nette, dépouillée du superflu. Mais comme toujours avec Last Train, essentiel ne rime pas avec facilité. Rien dans l’essence brute de III n’est gratuit la férocité des sons y est tantôt contenue tantôt libérée pour mieux faire grimper la tension, les textures y sont multiples et l’émotion savamment distillée. À une voix à peine chuchotée viennent se cogner des sonorités lourdes et incisives, et dans la boucle d’accords répétés se dessine une mécanique aussi tendue qu’hypnotique. Émancipé du tragique grandiloquent de ses prédécesseurs, III ose ainsi s’aventurer dans les contrées hostiles de la colère et de la frustration. Pour preuve, des textes exutoires, témoignages crus d’une réalité que Last Train scande avec son éternelle sincérité.

Chargé de cette intensité primitive, III vient apposer la signature véritable et définitive de ce qu’est Last Train un groupe comme on n’en avait peut-être jamais connu, volontairement affranchi de toute comparaison possible. Et c’est armé de cet album sculpté pour le live, son terrain de jeu originel, que Last Train se prépare à reprendre la route à l’occasion d’une tournée internationale dès le printemps 2025. Un nouveau rendez-vous entre un public bouillonnant d’impatience et ceux qui semblent être, plus que jamais, décidés à faire rugir leur singularité. .

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

