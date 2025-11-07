Les rendez-vous soniques > Miki + YOA + St Graal Saint-Lô

Les rendez-vous soniques > Miki + YOA + St Graal

Place du champ de mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Rendez-vous le 7 novembre prochain à 20h30 à la salle « Le Normandy » de Saint-Lô pour les concerts de Miki, Yoa et St Graal.

> Miki

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 mars son premier EP. Elle l’a nommé graou , comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive un truc pas cool mais pas grave . Miki continue d’écrire son histoire, graou partout.

> Yoa

Un serum de vérité, de lucidité et de contemporanéité Telle est Yoa, l’enfant prodige de la pop aux pulsations électro. Avec son premier album ‘La Favorite’, paru le 31 janvier 2025, Yoa redonne des couleurs à la pop française, bouscule les codes, et dépoussière les thèmes (chagrins d’amitié, violences sexuelles, santé mentale, amour et hétéronormativité…). En concert, chacune de ses prestations nous fait l’effet d’une claque ce n’est pas pour rien qu’elle a été sacrée Révélation scène aux Victoires de la Musique 2025 !

> St Graal

Après son 1er EP, des concerts complets (Point F, Boule Noire Paris, La Marquise Lyon), des 1eres parties de J. Papaconstantino, Hervé et Miel de Montagne et le phénomène Je t’emmènerai ( 6 millions de vues sur les réseaux sociaux, 1,7M de streams), St Graal revient avec un nouvel EP à paraitre le 27 septembre . Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal portent sa marque une énergie skate pop avec guitares incisives, pulse électro et voix auto-tunées, un rythme dansant et des textes imagés et romantiques (mais pas que). .

Place du champ de mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

