Les rendez-vous soniques > Naive new beaters + Spill Tab + Ella Gunn Saint-Lô

Place du champ de mars Saint-Lô

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Rendez-vous le 8 novembre prochain à 20h30 à la salle « Le Normandy » de Saint-Lô pour les concerts de « Naive New Beaters », « Spill Tab » et Ella Gunn.

> Naive New Beaters

Pop eighties, disco solaire, groove californien et esprit dancefloor les Naive New Beaters transforment la salle du Normandy en machine à bonheur collectif. Avec Fun Hours, ils signent une ode aux instants joyeux et décomplexés. Sur scène, c’est une explosion de couleurs, une parenthèse rétro-futuriste dans une époque pressée. Let’s dance !

> Spill Tab

Spill Tab mêle énergie brute et douceur pop. Franco-coréenne installée à Los Angeles, elle trace sa route entre guitares tendues, mélodies sensibles et productions ultra actuelles. Après plusieurs EP et des collaborations avec Metronomy ou Gus Dapperton, elle s’impose avec une indie-pop intense, instinctive, qui frappe juste.

> Ella Gunn

Entre la France et l’Angleterre, Ella Gunn grandit bercée par le punk, le rock et les refrains qui claquent. Elle écrit ses premières chansons à 14 ans, forme un groupe, tourne en France et au Royaume-Uni, et joue même au mythique Cavern Club de Liverpool. Aujourd’hui en solo, elle balance une pop rock instinctive, énergique, portée par une sincérité désarmante. Elle compose, chante, joue de la guitare, de la basse, de la batterie. Et elle le fait avec style. .

Place du champ de mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie

