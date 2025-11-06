Les rendez-vous soniques > Thomas Dutronc + Horzines Stara Saint-Lô

Les rendez-vous soniques > Thomas Dutronc + Horzines Stara Saint-Lô jeudi 6 novembre 2025.

Les rendez-vous soniques > Thomas Dutronc + Horzines Stara

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Rendez-vous le 6 novembre prochain à 20h à la salle Beaufils de Saint-Lô pour un concert exceptionnel de Thomas Dutronc et de Horzines Stara en première partie.

> Thomas Dutronc.

Après deux superbes projets parallèles, Jazz cool avec des artistes internationaux sur Frenchy ou encore en duo en Zénith dans toute la France avec son père Jacques Dutronc, Thomas revient avec la recette du bonheur. Un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées en route vers un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une Pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre.

> Horzines Stara.

Avec quatre voix en polyphonie soutenues par des instruments acoustiques, le style traditionnel s’impose. Par l’installation de boucles mélodico-rythmiques évolutives, l’aspect progressif résonne avec cette esthétique. Les basses pop du violoncelle se mêlent aux mélodies métissées de la guitare; les percussions allant du djembé au tom des cavernes ricochent sur les accents rythmiques de l’accordéon nourrit du bellow shake Horzines Stara joue avec plaisir à courir d’un style à l’autre. .

11 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : Les rendez-vous soniques > Thomas Dutronc + Horzines Stara

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous soniques > Thomas Dutronc + Horzines Stara Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô