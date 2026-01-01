LES RENDEZ-VOUS TOURISME ET CULTURE DÉCOUVREZ LA SPIRULINE SPIRULINE TOLOSANE Bazus

LES RENDEZ-VOUS TOURISME ET CULTURE DÉCOUVREZ LA SPIRULINE

Connaissez-vous la spiruline ?

Savez-vous qu’il existe une filière française de production de spiruline paysanne, et qu’à Toulouse Spiruline Tolosane vous accueille sur sa ferme pour vous faire découvrir la spiruline, son histoire, ses vertus et sa culture ?

Laissez-vous tenter par une immersion

Nicolas Fourtouil, après une carrière dans le transport et la logistique aéronautique, a décidé de cultiver ce micro-organisme aquatique aux portes de Toulouse. Son projet une culture locale, une ferme à taille humaine, un produit destiné aux Toulousains. Durant la visite pédagogique, qui dure 1h environ, Nicolas vous dira tout sur les origines, les bienfaits ainsi que la culture de ce “super aliment” tel que l’OMS qualifie la spiruline.

Vous y apprendrez notamment que la spiruline fait partie des 9 aliments de base des astronautes, que sa culture est très peu consommatrice d’énergie, que tout le monde peut trouver un intérêt à la consommer, mais pas que .. Pour tout voir et tout savoir inscrivez vous !” .

SPIRULINE TOLOSANE Lieu-dit L’Abreuvoir Bazus 31380 Haute-Garonne Occitanie

English :

Do you know spirulina?

Did you know that there is a French spirulina production network? In Toulouse, Spiruline Tolosane welcomes you to its farm to help you discover spirulina, its history, its virtues and its cultivation?

Let yourself be tempted by an immersion

