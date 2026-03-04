LES RENDEZ-VOUS TOURISME ET CULTURE VISITE DE L’ATELIER FICAT ATELIER FICAT Saint-Marcel-Paulel

LES RENDEZ-VOUS TOURISME ET CULTURE VISITE DE L’ATELIER FICAT

ATELIER FICAT 1 Chemin de Rambert Saint-Marcel-Paulel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-06-09 15:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-26 2026-06-09 2026-07-07 2026-09-15

Partez à la rencontre d’artistes passionnés lors de la visite de l’Atelier Ficat!

Père et Fils, sculpteurs ornementalistes, vous ferons découvrir les différentes étapes de création, à la main, de leurs œuvres ornementales. L’atelier Ficat perpétue une tradition toulousaine de la statuaire en terre

L’atelier Ficat perpétue une tradition toulousaine de la statuaire en terre cuite. Elle était représentée au 19ème siècle par les architectes et sculpteurs Virebent sur les terres de Launaguet. L’activité consiste à (re)produire en série des œuvres sculpturales à l’aide d’un moule. Tout se fait à la main L’estampage dans un moule à pièces, le démoulage et les retouches. Statues, vases ornementés, lions, fontaines, cheminées, pièces d’architecture de style 17ème et 19ème siècles sont réalisés dans le respect de la tradition. Les terres roses, rouges ou blanches sont rigoureusement sélectionnées et la cuisson à haute température (1150°) offre des garanties de longévité et résistance au gel. .

ATELIER FICAT 1 Chemin de Rambert Saint-Marcel-Paulel 31590 Haute-Garonne Occitanie info@ficat.fr

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English :

Meet passionate artists on a visit to Atelier Ficat!

Father and Son, ornamental sculptors, will show you the various stages in the hand-creation of their ornamental works. Atelier Ficat perpetuates a Toulouse tradition of clay statuary

L’événement LES RENDEZ-VOUS TOURISME ET CULTURE VISITE DE L’ATELIER FICAT Saint-Marcel-Paulel a été mis à jour le 2026-03-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE