Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble ! Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains

Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble ! Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains samedi 26 juillet 2025.

Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble !

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :

2025-07-26 2025-08-30 2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27

[Réparation/Zéro déchet]

Chaque dernier samedi du mois, rdv au Fablab des 3 lapins, dans l’ancienne école du Mont Valot à Luxeuil-les-Bains pour le Répar’café, un temps en commun de 14h à 17h où l’on tente de réparer ensemble vos appareils endommagés…

Bricolage, couture, informatique, jouets…tentons de trouver des solutions ensemble pour ne plus jeter inutilement, pour faire un croche pied à l’obsolescence programmée et partager un bon moment!

Si vous avez l’envie de donner un coup de pouce et rien à réparer, vous êtes les bienvenu·e·s!

#fablabs #fablab #luxeuillesbains #atelier #équipement #entraide #zerodéchet #projetutile #réparation #ensemble

ENTRÉE LIBRE,

Parking à proximité, toilette (non accessibles aux personnes handicapées) à disposition, ERP 5 .

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 bureau@fablab3lapins.org

English : Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble !

German : Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble !

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble ! Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-01-21 par ENERGY CITIES