Les Répar’cafés Jeter ? Pas question ! On prend un café, on répare ensemble ! Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-12-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-26

[Réparation/Zéro déchet]

Chaque dernier samedi du mois, rdv au Fablab des 3 lapins, dans l’ancienne école du Mont Valot à Luxeuil-les-Bains pour le Répar’café, un temps en commun de 14h à 17h où l’on tente de réparer ensemble vos appareils endommagés…

Bricolage, couture, informatique, jouets…tentons de trouver des solutions ensemble pour ne plus jeter inutilement, pour faire un croche pied à l’obsolescence programmée et partager un bon moment!

Si vous avez l’envie de donner un coup de pouce et rien à réparer, vous êtes les bienvenu·e·s!

ENTRÉE LIBRE,

Parking à proximité, toilette (non accessibles aux personnes handicapées) à disposition, ERP 5 .

Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 bureau@fablab3lapins.org

