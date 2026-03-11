Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron

Les repas à thème à la MARPA de Margueron

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Les repas à thème proposés par la MARPA sont de retours !

Le 20 mars, venez manger un repas printanier à La Tuquette, la Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) !

Si vous avez plus de 60 ans venez profiter d’un excellent repas et d’un moment de convivialité pour seulement 9€ !

AU MENU

Entrée: velouté d’asperges

Plat poulet rôti aux herbes avec une printanière de légumes

Dessert feuilleté aux pommes

Inscription obligatoire 48h avant, par mail marpa@paysfoyen.fr , ou par téléphone 05 57 49 42 51, ou en venant au 214 allée de la Tuquette à Margueron. .

MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51 marpa@paysfoyen.fr

