Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron

Les repas à thème à la MARPA de Margueron
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Les repas à thème proposés par la MARPA sont de retours !
Le 20 mars, venez manger un repas printanier à La Tuquette, la Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) !
Si vous avez plus de 60 ans venez profiter d’un excellent repas et d’un moment de convivialité pour seulement 9€ !
AU MENU
Entrée: velouté d’asperges
Plat poulet rôti aux herbes avec une printanière de légumes
Dessert feuilleté aux pommes
Inscription obligatoire 48h avant, par mail marpa@paysfoyen.fr , ou par téléphone 05 57 49 42 51, ou en venant au 214 allée de la Tuquette à Margueron. .
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51 marpa@paysfoyen.fr
